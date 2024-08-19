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Вопрос повышения налогов в Украине затягивается. Когда Рада может принять важные изменения

Фото: народный депутат Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада, вероятно, примет законопроект о повышении налогов в Украине до конца сентября. В настоящее время еще продолжаются дискуссии.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Текст (законопроекта по налогам, - ред.), который был внесен, в том виде, который был одобрен правительством и предложен народным депутатам, не имеет никакого шанса пройти парламент и есть такое ощущение, что и само правительство уже не очень его и поддерживает. Поэтому будут изменения", - сказал Железняк.

По его словам, одна из наиболее очевидных - это изменение налога с оборота 1% на повышение НДС.

"Все остальное сейчас... Я хотел бы сказать, что идет дискуссия, но, скажем так, продолжается какая-то хаотическая работа, которую некоторые люди могут воспринимать за дискуссии с бизнесом. Мне кажется, что будет какой-то компромисс, но он должен быть такой, чтобы условно бизнес-ассоциации вышли и сказали: "Плохо, что повышают налоги, но это справедливо", - добавил нардеп.

В то же время Железняк считает, что Рада примет законопроект до конца сентября.

"Мой прогноз сейчас: первое чтение - первая неделя сентября, второе чтение состоится в последнюю неделю сентября. Соответственно с первого октября какие-то нормы или большинство этих норм заработает", - предположил он.

Повышение налогов в Украине

Напомним, ранее в правительстве заявили о дефиците средств государственного бюджета на финансирование потребностей обороны в 2024 году в сумме около 500 млрд грн.

В связи с этим 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен. Ради этого правительство предлагает увеличить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

Как выглядит "мягкий" план Кабмина по наполнению военного бюджета, - читайте в материале РБК-Украина.

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