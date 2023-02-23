Питання передачі Україні військових літаків зараз немає сенсу, - Шольц

Питання передачі українськім військовим літаків-винищувачів наразі немає сенсу. Однак Німеччина не розуміє зволікання з відправкою танків в Україну.

Він нагадав, що Німеччина цього місяця уже погодилась надіслати в Україну танкі, а також дозволила це зробити іншим країнам. Однак, незважаючи на це

"Можливо, це свідчить про те, чому так важливо координувати дії один з одним, наприклад із США, і ретельно готувати ці рішення, щоб вони працювали", - сказав Шольц.