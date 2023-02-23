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Питання передачі Україні військових літаків зараз немає сенсу, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Питання передачі українськім військовим літаків-винищувачів наразі немає сенсу. Однак Німеччина не розуміє зволікання з відправкою танків в Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Він нагадав, що Німеччина цього місяця уже погодилась надіслати в Україну танкі, а також дозволила це зробити іншим країнам. Однак, незважаючи на це

"Можливо, це свідчить про те, чому так важливо координувати дії один з одним, наприклад із США, і ретельно готувати ці рішення, щоб вони працювали", - сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".

Крім того, Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Олаф ШольцЗбройні сили України