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Вопрос передачи Украине военных самолетов сейчас нет смысла, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вопрос передачи украинским военным самолетам-истребителям пока нет смысла. Однако Германия не понимает промедления с отправкой танков в Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он напомнил, что Германия в этом месяце уже согласилась направить в Украину танки, а также позволила это сделать другим странам. Однако, несмотря на это,

"Возможно это свидетельствует о том, почему так важно координировать действия друг с другом, например из США, и тщательно готовить эти решения, чтобы они работали", - сказал Шольц.

Напомним, ранее Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной "эскалации".

Кроме того, Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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