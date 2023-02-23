Вопрос передачи Украине военных самолетов сейчас нет смысла, - Шольц

Вопрос передачи украинским военным самолетам-истребителям пока нет смысла. Однако Германия не понимает промедления с отправкой танков в Украину.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он напомнил, что Германия в этом месяце уже согласилась направить в Украину танки, а также позволила это сделать другим странам. Однако, несмотря на это,
"Возможно это свидетельствует о том, почему так важно координировать действия друг с другом, например из США, и тщательно готовить эти решения, чтобы они работали", - сказал Шольц.
Напомним, ранее Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной "эскалации".
Кроме того, Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
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