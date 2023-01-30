Шольц розкритикував німецьких політиків, які закликали надати Україні винищувачі

Позиція уряду Німеччини щодо винищувачів для України не змінилася. Тому дебати щодо цього питання усередині Німеччини повинні припинитися.

Шольц під час свого візиту до столиці Чилі прокоментував дискусії серед німецьких політиків щодо можливості передати Україні сучасні винищувачі. Канцлер заявив, що це питання потребує серйозних обговорень, а не конкуренції, при якій "на перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України".

За словами глава німецького уряду, до таких важливих тем як зброя потрібно підходили раціонально.

"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, було відхилено. Про це зараз все сказано, зокрема й мною", - наголосив він.

При цьому німецькі видання зазначають, що Шольц виглядав роздратованим, відповідаючи на питання про винищувачі.

Нагадаємо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (партія Шольца) Заскіа Ескен не виключила постачання Берліном винищувачів Україні.

Варто зазначити, що раніше Олаф Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних бойових літаків.

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