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Шольц розкритикував німецьких політиків, які закликали надати Україні винищувачі

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Сантьяго, Понеділок 30 січня 2023 14:32
Шольц розкритикував німецьких політиків, які закликали надати Україні винищувачі Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Позиція уряду Німеччини щодо винищувачів для України не змінилася. Тому дебати щодо цього питання усередині Німеччини повинні припинитися.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Шольц під час свого візиту до столиці Чилі прокоментував дискусії серед німецьких політиків щодо можливості передати Україні сучасні винищувачі. Канцлер заявив, що це питання потребує серйозних обговорень, а не конкуренції, при якій "на перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України".

За словами глава німецького уряду, до таких важливих тем як зброя потрібно підходили раціонально.

"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, було відхилено. Про це зараз все сказано, зокрема й мною", - наголосив він.

При цьому німецькі видання зазначають, що Шольц виглядав роздратованим, відповідаючи на питання про винищувачі.

Нагадаємо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (партія Шольца) Заскіа Ескен не виключила постачання Берліном винищувачів Україні.

Варто зазначити, що раніше Олаф Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних бойових літаків.

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