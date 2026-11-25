Starshield досі має обмежену швидкість

Сєнік заявив, що обмеження швидкості Starshield в Україні створили замкнене коло, бо досі незрозуміло, хто за це відповідає.

За його словами, що довше ситуація залишається невирішеною, то вищий ризик, що відповідальні за його врегулювання зрештою перестануть приділяти йому увагу.

"Цього не можна допустити", - кажев Сєнік.

Він зауважив, що українці не можуть дозволити собі сприймати легко перебої в роботі такої критично важливої послуги. Адже технологія Starshield врятувала в Україні незліченну кількість життів, бо допомагає перехоплювати російські дрони.

Водночас раптові обмеження, запроваджені понад тиждень тому без жодного попередження, посилили загрози для цивільних.

"Кожен день, протягом якого ці обмеження залишаються чинними, створює реальні ризики й потенційно катастрофічні наслідки для людей на місцях", - попередив Сєнік.

Він також звернув увагу на те, що Росія продовжує нарощувати виробництво БпЛА і щотижня запускає тисячі дронів по Україні.

"У час, коли масштаби й інтенсивність цих атак зростають, будь-які перебої в роботі засобів, що допомагають захищати життя українців, є питанням надзвичайної нагальності. Ми просто не можемо дозволити, щоб ця проблема відійшла на другий план", - уточнив дипломат.