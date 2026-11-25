Обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні посилює небезпеку для цивільного населення. Поки неясно, хто у США ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка в Х.
Сєнік заявив, що обмеження швидкості Starshield в Україні створили замкнене коло, бо досі незрозуміло, хто за це відповідає.
За його словами, що довше ситуація залишається невирішеною, то вищий ризик, що відповідальні за його врегулювання зрештою перестануть приділяти йому увагу.
"Цього не можна допустити", - кажев Сєнік.
Він зауважив, що українці не можуть дозволити собі сприймати легко перебої в роботі такої критично важливої послуги. Адже технологія Starshield врятувала в Україні незліченну кількість життів, бо допомагає перехоплювати російські дрони.
Водночас раптові обмеження, запроваджені понад тиждень тому без жодного попередження, посилили загрози для цивільних.
"Кожен день, протягом якого ці обмеження залишаються чинними, створює реальні ризики й потенційно катастрофічні наслідки для людей на місцях", - попередив Сєнік.
Він також звернув увагу на те, що Росія продовжує нарощувати виробництво БпЛА і щотижня запускає тисячі дронів по Україні.
"У час, коли масштаби й інтенсивність цих атак зростають, будь-які перебої в роботі засобів, що допомагають захищати життя українців, є питанням надзвичайної нагальності. Ми просто не можемо дозволити, щоб ця проблема відійшла на другий план", - уточнив дипломат.
Раніше РБК-Україна писало, що американський мільярдер Ілон Маск звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні про обмеження системи Starshield.
Засновник SpaceX заявив, що Зеленський нібито змішує дві системи - Starlink і Starshield, щоб використати цивільну мережу для наступальних операцій.
Крім того, станом на 16 листопада обмеження Starshield в Україні тривають вже сьомий день, але ні у Пентагоні, ні у SpaceX жодних пояснень цьому не надали.
Також 13 листопада у Міноборони зазначили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими РФ територіями.