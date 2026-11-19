Маск звинуватив Зеленського у "брехні" щодо обмежень Starshield
Президент України Володимир Зеленський нібито "бреше" про обмеження системи Starshield.
Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на саміт DealBook від The New York Times.
Засновник SpaceX заявив, що Зеленський нібито змішує дві системи - Starlink і Starshield, щоб використати цивільну мережу для наступальних операцій.
Він сказав, що Зеленський не завжди каже правду.
За словами Маска, роботу Starshield контролює влада США, а рішення щодо цієї системи ухвалює Пентагон.
Натомість Starlink він назвав комерційним проєктом для цивільних, де діє постійне обмеження швидкості передачі даних.
"Не просіть мене, як приватну особу, приймати рішення про вбивства, які іноді призводять до загибелі невинних людей", - заявив Ілон Маск.
Нагадаємо, що в Україні та Європі вже відреагували на слова американського мільярдера.
Зокрема, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський різко відповів Маску на вигадки про переворот у Києві 2014 року.
Він наголосив, що жодного перевороту в Україні тоді не було, а участь США обмежувалася виключно політичною та гуманітарною підтримкою під час протестів на Майдані.
Це вже не перший випад засновника SpaceX у бік України за останній час.
Так, наприкінці жовтня Маск накинувся на Україну зі звинуваченнями у "збагаченні на війні".
Тоді бізнесмен стверджував, що українські еліти нібито наживаються на конфлікті, а американські політики використовують фінансову допомогу Києву для спонсорування власних виборчих кампаній.