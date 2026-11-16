Обмеження Starshield в Україні діють вже сьомий день, але пояснень від США немає

Обмеження Starshield в Україні тривають вже сьомий день, але ні у Пентагоні, ні у SpaceX жодних пояснень цьому не надали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового повіреного України у США Дениса Сєніка.

"Сьогодні вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України, при цьому ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень", - зазначив він.

Сєнік повідомив, що до посольства України звертаються американські ЗМІ, які розповідають, що у Пентагоні на їхні запити відповіли, що нібито жодних обмежень не існує.

"Хочу наголосити цілком однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють", - підкреслив дипломат.

Він додав, що обмеження потребують термінового пояснення й вирішення, оскільки мають реальні наслідки для операцій в Україні. Сєнік наголосив, що "сім днів без відповідей - це занадто довго".

Обмеження швидкості Starlink

Нагадаємо, 12 листопада в Україні зафіксували системні обмеження швидкості Starshield до 161 км/год уздовж лінії фронту і на ТОТ.

Пізніше, 13 листопада, у Міноборони зазначили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими РФ територіями.