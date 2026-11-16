ua en ru
Пн, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Обмеження Starshield в Україні діють вже сьомий день, але пояснень від США немає

19:51 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Обмеження Starshield в Україні діють вже сьомий день, але пояснень від США немає Фото: обмеження Starshield в Україні діють вже сьомий день (з відкритих джерел)
Додати як бажане джерело в Google

Обмеження Starshield в Україні тривають вже сьомий день, але ні у Пентагоні, ні у SpaceX жодних пояснень цьому не надали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового повіреного України у США Дениса Сєніка.

"Сьогодні вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України, при цьому ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень", - зазначив він.

Сєнік повідомив, що до посольства України звертаються американські ЗМІ, які розповідають, що у Пентагоні на їхні запити відповіли, що нібито жодних обмежень не існує.

"Хочу наголосити цілком однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють", - підкреслив дипломат.

Він додав, що обмеження потребують термінового пояснення й вирішення, оскільки мають реальні наслідки для операцій в Україні. Сєнік наголосив, що "сім днів без відповідей - це занадто довго".

Обмеження швидкості Starlink

Нагадаємо, 12 листопада в Україні зафіксували системні обмеження швидкості Starshield до 161 км/год уздовж лінії фронту і на ТОТ.

Пізніше, 13 листопада, у Міноборони зазначили, що такі обмеження роботи Starlink виявили лише над тимчасово окупованими РФ територіями.

Згодом у SpaceX пояснили, що обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні були спричинені технічними проблемами.

Зазначимо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що йому "нічого не відомо" про обмеження швидкості Starlink в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон SpaceX Starlink Війна в Україні
Новини
Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст
Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст
Аналітика
Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України