Ограничение работы спутниковой системы Starshield в Украине усугубляет опасность для гражданского населения. Пока неясно, кто в США принял соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного поверенного по делам Украины в США Дениса Сеника в Х.
Сеник заявил, что ограничения скорости Starshield в Украине создали замкнутый круг, потому что до сих пор непонятно, кто за это отвечает.
По его словам, чем дольше ситуация остается нерешенной, тем выше риск, что ответственные за его урегулирование в конце концов перестанут уделять ему внимание.
"Этого нельзя допустить", - говорил Сеник.
Он отметил, что украинцы не могут позволить себе воспринимать легко перебои в работе столь критически важной услуги. Ведь технология Starshield спасла в Украине бесчисленное количество жизней, потому что помогает перехватывать российские дроны.
В то же время внезапные ограничения, введенные более недели назад без предупреждения, усилили угрозы для гражданских.
"Каждый день, в течение которого эти ограничения остаются в силе, создает реальные риски и потенциально катастрофические последствия для людей на местах", - предупредил Сеник.
Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает наращивать производство БПЛА и еженедельно запускает тысячи дронов по Украине.
"Во время, когда масштабы и интенсивность этих атак растут, любые перебои в работе средств, помогающих защищать жизнь украинцев, - вопрос чрезвычайной неотложности. Мы просто не можем позволить, чтобы эта проблема отошла на второй план", - уточнил дипломат.
Ранее РБК-Украина писало, что американский миллиардер Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи об ограничениях системы Starshield.
Основатель SpaceX заявил, что Зеленский якобы смешивает две системы - Starlink и Starshield, чтобы использовать гражданскую сеть для наступательных операций.
Кроме того, по состоянию на 16 ноября ограничения Starshield в Украине продолжаются уже седьмой день, но ни у Пентагона, ни у SpaceX никаких объяснений этому не дали.
Также 13 ноября в Минобороны отметили, что такие ограничения работы Starlink обнаружили только над временно оккупированными РФ территориями.