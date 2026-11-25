Starshield все еще имеет ограниченную скорость

Сеник заявил, что ограничения скорости Starshield в Украине создали замкнутый круг, потому что до сих пор непонятно, кто за это отвечает.

По его словам, чем дольше ситуация остается нерешенной, тем выше риск, что ответственные за его урегулирование в конце концов перестанут уделять ему внимание.

"Этого нельзя допустить", - говорил Сеник.

Он отметил, что украинцы не могут позволить себе воспринимать легко перебои в работе столь критически важной услуги. Ведь технология Starshield спасла в Украине бесчисленное количество жизней, потому что помогает перехватывать российские дроны.

В то же время внезапные ограничения, введенные более недели назад без предупреждения, усилили угрозы для гражданских.

"Каждый день, в течение которого эти ограничения остаются в силе, создает реальные риски и потенциально катастрофические последствия для людей на местах", - предупредил Сеник.

Он также обратил внимание на то, что Россия продолжает наращивать производство БПЛА и еженедельно запускает тысячи дронов по Украине.

"Во время, когда масштабы и интенсивность этих атак растут, любые перебои в работе средств, помогающих защищать жизнь украинцев, - вопрос чрезвычайной неотложности. Мы просто не можем позволить, чтобы эта проблема отошла на второй план", - уточнил дипломат.