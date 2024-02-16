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Питання обговорюється: Держдеп США щодо гарантій безпеки для України

Фото: Деніель Сайзек (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

У Сполучених Штатах обговорюється питання укладання договору з Україною у сфері безпеки. Україні потрібна довгострокова підтримка США та Європи.

Про це представник Державного департаменту США Деніель Сайзек сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це питання обговорюється у США", - сказав він.

При цьому він зазначив, що будь-яка угода потребує схвалення Конгресу. "І, напевно, це можна зробити іншими способами. Але зазвичай потрібне схвалення Сенату для подібних угод. Тому є багато питань, як це зробити", - додав представник Держдепу.

За його словами, зрозуміло, що Україні потрібна довгострокова підтримка. "Ми бачили нещодавно в інтерв'ю російського лідера, що і як він думає про Україну. І було дуже ясно, що поки що таке лідерство є в Росії, Україна залишається в небезпеці. І, можливо, залишиться в небезпеці і після цього лідера. Тому Україні потрібна підтримка Європи, підтримка США", - сказав він.

Сайзек зазначив, що угода, яка була підписана з Великою Британією, теж важлива. "І зрештою мужність та здібності ЗСУ гарантують безпеку України", - вважає представник Держдепу.

Угоди про безпеку

Нагадаємо, Україна веде переговори з низкою країн щодо угоди у сфері безпеки. Зокрема у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччина, Італія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня підписав із президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності та діятиме протягом 10 років.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський сьогодні підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Крім того, Зеленський сьогодні підпише угоду з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

 

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