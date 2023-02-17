Питання лише в часі. Україна не стикнеться зі стратегічною нестачею боєприпасів, - Воллес

Міжнародні партнери продовжують постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів та зброї Збройним силам України.

"На передовій завжди було відчуття нестачі, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є деяка затримка в часі", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, завдання полягає в тому, аби українські сили прицільно застосовували зброю та продовжували битися західними методами.

"Щоб підірвати російську позицію, потрібно 100 артилерійських снарядів чи п’ять? Якщо бути точним, то не треба 100 снарядів", - сказав він.

При цьому Воллес також додав, що Росія все ще має у своєму розпорядженні значні сили.

Нагадаємо, Естонія пропонує Євросоюзу вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України.

До того ж, західні партнери погодилися наростити виробництво боєприпасів, адже допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.

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