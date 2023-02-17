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Вопрос только во времени. Украина не столкнется со стратегической нехваткой боеприпасов, - Уоллес

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может испытывать некоторый дефицит боеприпасов, однако это лишь вопрос времени, ведь у западных партнеров нет стратегических проблем с продолжением обеспечения военных усилий нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Международные партнеры продолжают поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов и оружия Вооруженным силам Украины.

"На передовой всегда было ощущение недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка... хотя есть некоторая задержка во времени", - сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, задача заключается в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие и продолжали сражаться западными методами.

"Чтобы взорвать российскую позицию нужно 100 артиллерийских снарядов или пять? Если быть точным, то не нужно 100 снарядов", - сказал он.

При этом Уоллес также добавил, что Россия все еще располагает значительными силами.

Напомним, Эстония предлагает Евросоюзу вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины.

К тому же, западные партнеры согласились нарастить производство боеприпасов, ведь помощь Украине в борьбе с российской агрессией нуждается в много ресурсах.

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