Країни НАТО погодилися наростити виробництво боєприпасів на тлі допомоги Україні, - генсек

Західні союзники погодилися наростити виробництво боєприпасів. Оскільки допомога Україні у боротьбі з російською агресією потребує багато ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.

"Я вітаю нові обіцянки підтримки, зроблені союзниками по НАТО, включаючи збільшення зброї Україні та військову підготовку", - заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що в України "є вікно можливостей, щоб перехилити терези, і тут час має важливе значення".

На запитання, чи є занепокоєння щодо того, що в України можуть закінчитися боєприпаси, Столтенберг сказав: "Країни НАТО підписали контракти, за якими вони погоджуються збільшити виробництво боєприпасів".

При цьому генсек НАТО зауважив, що дійсно спостерігаються величезні витрати на боєприпаси.



"Ми розглядали це питання з країнами-членами НАТО і бачимо, що справи рухаються в правильному напрямку", - каже Столтенберг.



Він також додав, що війна в Україні "стає жорстокою війною на виснаження та війною матеріально-технічного забезпечення".

Нагадаємо, як раніше заявив міністр оборони Олексій Резніков, у Збройних сил України достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ росіян, але нові постачання вже ж обговорювалися із союзниками під час дев'ятого Рамштайну.

Також ми писали, що США уклали контракти на понад 500 млн доларів на виробництво боєприпасів для України.

До цього ж глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.