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Питання не лише безпеки. Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що світу необхідно ізолювати російських дипломатів для того, щоб ті не поширювали суспільству дезінформацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільної прес-конференці з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борджем.

Кулеба зауважив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.

"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів  питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - сказав Кулеба.

Російські чиновники поширюють дезінформацію

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Нью-Йорк. Там він вимагав провести термінове засідання Ради безпеки ООН через падіння в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76. За твердженням росіян, там нібито везли військовополонених українців на обмін. 

Останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЛавровВійна Росії проти УкраїниДмитро Кулеба