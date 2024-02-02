Питання не лише безпеки. Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів

Кулеба зауважив, що наразі можна спостерігати за тим, як Росія з більшою силою активізувала дезінформаційну кампанію. Зокрема, мова про використання для цього міжнародних майданчиків ОБСЄ та ООН.

"Тому ізоляція російських пропагандистів та дипломатів питання не лише колективної безпеки, але й колективної інформаційної гігієни", - сказав Кулеба.

Російські чиновники поширюють дезінформацію

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав Нью-Йорк. Там він вимагав провести термінове засідання Ради безпеки ООН через падіння в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76. За твердженням росіян, там нібито везли військовополонених українців на обмін.

Останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

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