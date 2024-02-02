Вопрос не только в безопасности. Кулеба призвал изолировать российских дипломатов

Кулеба отметил, что сейчас можно наблюдать за тем, как Россия с большей силой активизировала дезинформационную кампанию. В частности, речь идет об использовании для этого международных площадок ОБСЕ и ООН.

"Поэтому изоляция российских пропагандистов и дипломатов вопроса не только коллективной безопасности, но и коллективной информационной гигиены", - сказал Кулеба.

Российские чиновники распространяют дезинформацию

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Нью-Йорк. Там он потребовал провести срочное заседание Совбеза ООН из-за падения в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76. По утверждению россиян, там везли военнопленных украинцев на обмен.

В последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Действие". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.

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