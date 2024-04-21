Питання допомоги Україні розділило Республіканську партію США, - NYT

Голосування Палати представників у суботу про надання американської допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів стало найяскравішим свідченням того, що принаймні у зовнішній політиці Республіканська партія не повністю підтримує колишнього президента Дональда Трампа, пише у своєму матеріалі The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Більша частина республіканців – 112 проти 101 - проголосувала проти допомоги.

Видання зазначає, що Трамп пом’якшив свою опозицію щодо допомоги Україні в останні дні. Він також "промовчав" у день голосування, відмовившись тиснути на республіканців.

Водночас його найгучніші союзники в Палаті представників, такі як Марджорі Тейлор Грін та Метт Гетц, очолили спроби заблокувати допомогу. Ще один прихильник колишнього президента Лорен Боберт висміяла демократів під час голосування, коли вони махали українськими прапорами. Навіть власний син пана Трампа Дональд Трамп-молодший приєднався до критики спікера Майка Джонсона.

Сам експрезидент намагався "всидіти на двох стільцях" напередодні голосування. У соцмережах він написав, що "виживання та сила України" є "важливими" для США, але запитав: "Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали понад 100 мільярдів доларів у війну в Україні, більше, ніж Європа, а нас розділяє океан!"

Інші республіканці, які підтримали допомогу Україні, такі як конгресмен Ларрі Бакшон, обґрунтовуючи свою позицію, посилалися на президента-республіканця Рональда Рейгана.

"Допомога Україні, щоб виграти боротьбу з Росією, відповідає найкращим інтересам американського народу та нашої національної безпеки. Амбіції Володимира Путіна не закінчуються в Україні", — сказав Бакшон.

Але симпатики Трампа показали, наскільки далеко вони готові зайти зі своєю опозицією, зазначає видання. 21 із них проголосував проти військової допомоги Ізраїлю.

Республіканець Скотт Перрі, лідер радикальної правої фракції Свободи, заявив, що голосував проти пакета допомоги Ізраїлю, оскільки він включав гуманітарну допомогу Газі.

"Видача 9 мільярдів доларів терористам ХАМАС не підтримує Ізраїль", — написав він у соцмережах.

Але, безсумнівно, положення законопроекту про передачу допомоги Україні без жодних умов є поразкою для Трампа, резюмують американські журналісти. Адже останніми днями він виступав за будь-яку допомогу лише у вигляді позики, "а не просто подарунку", проте марно.

Позиція Трампа щодо України