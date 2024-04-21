Стало відомо, коли розпочнеться перший в історії США кримінальний процес над колишнім президентом

Кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки розпочнеться зі вступних промов у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У п’ятницю в Нью-Йорку присягу склали 12 присяжних і шестеро заступників.

На початку тижня звучали оцінки, що відбір присяжних може розтягнутися на другий тиждень, але суддя знайшов достатньо кандидатів, які готові служити.

Трамп, чиї адвокати продовжували намагатися затягнути судовий розгляд, поскаржився на швидкість судді Хуана Мерчана, коли той покидав залу суду.

"Суд починається в понеділок, а це задовго до того, як багато хто думав. Суддя хоче, щоб це відбулося якомога швидше. Це з його причин, а не з моїх", – сказав Трамп у коридорі зали суду.

Новими присяжними стали жінка з Іспанії; корінна жителька Нью-Йорка, яка є шанувальницею бойових мистецтв; фахівець за контрактом; жінка, яка працює в швейній компанії і менеджер проектів у будівельній компанії.

Усі 18 присяжних вперше зустрінуться в понеділок вранці, коли має розпочатися судовий процес.

Суть обвинувачення