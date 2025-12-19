Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський пояснив потребу в МіГ-29 від Польщі
Україні потрібні польські винищувачі МіГ-29 тому, що пілотам не потрібно вчитися ними керувати, на відміну від F-16, навчання на яких триває до півтора року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
"Що стосується МіГ-29, ми багато говоримо про це. Ми були вдячні - ми сказали з самого початку, ми були вдячні за цю пропозицію, яку Польща пропонувала нам щодо МіГ-29", - сказав Зеленський.
Він пояснив, чому Україна зацікавлена у цих літаках.
"Коли у вас є щоденна війна, кожен пілот - це великий дефіцит. А підготовка пілота - це роки. І питання не в тому, що у нас немає F‑16, нехай і не нових, але їх немає. Питання не в цьому. Тобто ви забираєте з поля бою, ви забираєте з війни досвідченого пілота і відправляєте його за кордон", - зазначив президент.
За його словами, підготовка пілота на F-16 займає від 8 місяців до півтора року, тоді як на МіГ-29 українські пілоти можуть воювати одразу - без додаткового навчання.
"Різниця між усіма F‑16 і МіГ‑29 для нас лише в тому, щоб не втрачати нашого пілота, тому що на МіГ‑29 навчатися не потрібно, бо наші люди навчені. У цьому й було питання. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що це питання дуже важливе, але Україна жодного разу не тиснула на Польщу, щоб вона передала літаки.
"Ми вважали, що це правильно - ці літаки не нові, ми можемо їх сьогодні використовувати, захищаючи своє небо. Тому, якщо це можливо вирішити, я думаю, це можна вирішити", - додав президент.
Польща передасть Україні МіГ-29
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.
Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.
В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.
За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.
За даними польського Міноборони, Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни. Їх спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.
Також раніше стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький дізнався про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 зі ЗМІ, а не від урядовців.
За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цій комунікації "ймовірно сталося непорозуміння".
При цьому президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня, відвідує Польщу. Він вже провів зустріч з Навроцьким. Президенти обговорили, зокрема, можливу передачу Україні літаків МіГ-29.