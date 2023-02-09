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Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна вирішила із європейськими союзниками питання постачання винищувачів. Це стосується і далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОП Андрія Єрмака.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото (Росія - ред.), що з обличчям?" - написав Єрмак.

Зазначимо, що до цього керівник ОП анонсував приємні новини для українців на тлі закордонної поїздки президента Володимира Зеленського разом з делегацією до Європи.

Нагадаємо, що глава держави зараз перебуває із робочим візитом у Брюсселі, а його головні теми в обговоренні з партнерами - це далекобійна зброя, винищувачі та шлях України в ЄС, "формула миру" та санкції проти РФ.

Примітно, що глава Європейського парламенту Роберта Метсола сьогодні виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

Додамо, що до цього президент перебував із візитом у Британії, за підсумком якого повідомив, що Лондон надасть Києву далекобійну зброю та значну кількість броньованої техніки, а також розпочне навчання українських пілотів.

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