"Готуємо приємні сюрпризи". Єрмак анонсував хороші новини на тлі поїздки Зеленського

Українців очікують хороші новини під час закордонної поїздки президента Володимира Зеленського. Глава держави та його делегація готують "приємні сюрпризи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОП Андрія Єрмака.

"Попереду хороші новини. Під час дороги у Брюссель, куди ми прилетіли сьогодні, продовжилося спілкування президента Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, а також союзниками. Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон", - написав Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона має "чудовий зв‘язок між командами" і у всіх єдина мета - перемога над РФ.

"Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи", - анонсував Єрмак та додав, що попереду Зеленського та делегацію очікують переговори із партнерами щодо надання озброєння.

Нагадаємо, що наразі президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де вже виступив у Європарламенті та наразі готується взяти участь у саміті ЄС.

Додамо, що сьогодні глава Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

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