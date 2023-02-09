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Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина решила с европейскими союзниками вопрос поставки истребителей. Это касается и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОП Андрея Ермака.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото (Россия - ред.), что с лицом?" - написал Ермак.

Отметим, что до этого руководитель ОП анонсировал приятные новости для украинцев на фоне заграничной поездки президента Владимира Зеленского вместе с делегацией в Европу.

Напомним, что глава государства сейчас находится с рабочим визитом в Брюсселе, а его главные темы в обсуждении с партнерами - это дальнобойное оружие, истребители и путь Украины в ЕС, "формула мира" и санкции против РФ.

Примечательно, что глава Европейского парламента Роберта Метсола сегодня выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

Добавим, что до этого президент находился с визитом в Британии, по итогу которого сообщил, что Лондон предоставит Киеву дальнобойное оружие и значительное количество бронированной техники, а также приступит к обучению украинских пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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