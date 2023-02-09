Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії: Погодили постачання далекобійної зброї

Велика Британія надасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги, який стане чітким сигналом про те, що держави рухаються до перемоги разом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.