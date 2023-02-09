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Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії: Погодили постачання далекобійної зброї

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Четвер 09 лютого 2023 00:56
Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії: Погодили постачання далекобійної зброї Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Велика Британія надасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги, який стане чітким сигналом про те, що держави рухаються до перемоги разом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.

"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що це чіткий сигнал України та Великої Британії про те, що держави разом не лише рухаються, а й проходять весь складний шлях до спільної перемоги.

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що Україні потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розв'язала РФ.

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