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Питання часу та ціни. Україна обов'язково переможе, але є нюанс, - Данілов

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Середа 04 січня 2023 18:15
Питання часу та ціни. Україна обов'язково переможе, але є нюанс, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна неодмінно переможе Росію. Питання полягає лише у тому, скільки часу це займе та яку ціну заплатить наша країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова, що транслювалося в ефірі телемарафону.

"Я хотів би, щоб це було вчора (перемога та завершення війни - ред.), але є нюанс, про який треба говорити і який не треба приховувати, - кожна країна має власні плани та інтереси", - сказав він.

Так, Україна має захищати своє та відстоювати своє, адже наша позиція є непереможною.

"Ми обов'язково переможемо, питання лише часу та дуже дорогої для нас ціни", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що війна Росії проти України закінчиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, раніше Данілов зазначав, що найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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