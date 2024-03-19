Пісторіус зробив заяву про Taurus перед "Рамштайн"

Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона - ось справді нагальні питання.

"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру", - заявив Пісторіус.

При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.

"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", - наголосив він.

Taurus для України

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.

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