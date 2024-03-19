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Писториус сделал заявление о Taurus перед "Рамштайн"

Фото: глава Минобороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно упустить из виду основные потребности Киева в обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Он отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона - вот действительно насущные вопросы. 

"Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру", - заявил Писториус. 

При этом он также предостерег от ущерба в дебатах по Taurus. 

"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть ясно, что поддержка Украины в других областях более важна", - подчеркнул он. 

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

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