Пісторіус зізнався, що Україна має новітні німецькі САУ RCH-155

Інформація про САУ RCH-155, які стоять на озброєнні української армії, офіційно підтверджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пише Bild.
Пісторіус під час візиту на завод компанії KNDS у Касселі згадав про САУ виробництва Німеччини. І зазначив, що новітню німецьку колісну гаубицю RCH-155 високо цінують в Україні.
Міністр заявив, що першу машину цього типу Україна отримала ще близько двох років тому.
"Саме тут, де ви зараз стоїте, пані та панове, два роки тому була розміщена перша колісна гаубиця, яка потрапила до України", - говорить він.
Раніше офіційно підтверджувалися лише навчання військовослужбовців ЗСУ на цих артилерійських системах. Вони проходили на території Німеччини. А факт їхньої наявності на фронті залишався нерозголошеним.
Невідомо, чи застосовувалися ці гаубиці безпосередньо в реальних боях, пише видання.
Самохідна артилерійська установка RCH-155 вважається однією з найсучасніших у світі.
Її характеристики:
Нагадаємо, у 2024 році франко-німецький збройовий концерн KNDS заключив з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH-155.
Раніше РБК-Україна писало, що Пісторіус передав Україні першу RCH 155 у січні 2025 року. Вона має посилити українську артилерію.
Також стало відомо, що у лютому 2023 року в Німеччині почали тестування RCH-155, надалі Україна зможе їх купити.