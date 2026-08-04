Пісторіус зізнався, що Україна має новітні німецькі САУ RCH-155

Пісторіус розповів про RCH-155 в Україні

Пісторіус під час візиту на завод компанії KNDS у Касселі згадав про САУ виробництва Німеччини. І зазначив, що новітню німецьку колісну гаубицю RCH-155 високо цінують в Україні.

Міністр заявив, що першу машину цього типу Україна отримала ще близько двох років тому.

"Саме тут, де ви зараз стоїте, пані та панове, два роки тому була розміщена перша колісна гаубиця, яка потрапила до України", - говорить він.

Раніше офіційно підтверджувалися лише навчання військовослужбовців ЗСУ на цих артилерійських системах. Вони проходили на території Німеччини. А факт їхньої наявності на фронті залишався нерозголошеним.

Невідомо, чи застосовувалися ці гаубиці безпосередньо в реальних боях, пише видання.

RCH-155: що відомо

Самохідна артилерійська установка RCH-155 вважається однією з найсучасніших у світі.

Її характеристики:

здатність вести вогонь під час руху,

менша вразливість для ворожої контрбатарейної боротьби та дронів,

робить до 9 пострілів на хвилину на відстань понад 50 км,

розганяється на дорозі до 100 км/год,

обслуговується екіпажем з 2 осіб завдяки повністю автоматизованій башті.

Нагадаємо, у 2024 році франко-німецький збройовий концерн KNDS заключив з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH-155.