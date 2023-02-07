Німеччина почала тестування САУ RCH-155. Їх передадуть Україні

Сьогодні, 7 лютого, в Німеччині почали тестування самохідних артилерійських установок RCH-155, надалі Україна зможе їх купити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За даними видання, на цю мить почалися випробування артилерійської установки RCH155 в Бундесвері.

Ще в липні 2022 року Україна звернулася до Берліна з проханням про поставку сучасної гаубиці, проте лише на кінець року уряд Німеччини дав добро на продаж. Це робить Україну першим замовником однієї з найсучасніших німецьких видів зброї - такої ж, як система протиповітряної оборони Iris-T.

Колісна гаубиця RCH155 має унікальні можливості, оскільки їй не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це має величезні переваги, оскільки ускладнює її виявлення та боротьбу.

Модель RCH155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які потім вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.

Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.