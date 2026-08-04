Писториус признался, что у Украины есть новейшие немецкие САУ RCH-155

Писториус рассказал о RCH-155 в Украине

Писториус во время визита на завод компании KNDS в Касселе упомянул о САУ производства Германии. И отметил, что новейшую немецкую колесную гаубицу RCH-155 высоко ценят в Украине.

Министр заявил, что первую машину этого типа Украина получила еще около двух лет назад.

"Именно здесь, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад была размещена первая колесная гаубица, которая попала в Украину", - говорит он.

Ранее официально подтверждались только учения военнослужащих ВСУ на этих артиллерийских системах. Они проходили по территории Германии. А факт их наличия на фронте оставался неразглашенным.

Неизвестно, применялись ли эти гаубицы в реальных боях, пишет издание.

RCH-155: что известно

Самоходная артиллерийская установка RCH-155 считается одной из самых современных в мире.

Ее характеристики:

способность вести огонь во время движения,

меньшая уязвимость для враждебной контрбатарейной борьбы и дронов,

производит до 9 выстрелов в минуту на расстояние свыше 50 км,

разгоняется на дороге до 100 км/ч,

обслуживается экипажем из 2 человек благодаря полностью автоматизированной башне.

Напомним, в 2024 году франко-германский оружейный концерн KNDS заключил с Украиной соглашение по поставке 54 гаубиц RCH-155.