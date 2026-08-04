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Писториус признался, что у Украины есть новейшие немецкие САУ RCH-155

21:55 04.08.2026 Вт
2 мин
ВСУ уже используют гаубицы производства ФРГ
aimg Елена Бджола
Фото: немецкая САУ RCH-155 (wikipedia.org)

Информация о САУ RCH-155, стоящих на вооружении украинской армии, официально подтверждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет Bild.

Писториус рассказал о RCH-155 в Украине

Писториус во время визита на завод компании KNDS в Касселе упомянул о САУ производства Германии. И отметил, что новейшую немецкую колесную гаубицу RCH-155 высоко ценят в Украине.

Министр заявил, что первую машину этого типа Украина получила еще около двух лет назад.

"Именно здесь, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад была размещена первая колесная гаубица, которая попала в Украину", - говорит он.

Ранее официально подтверждались только учения военнослужащих ВСУ на этих артиллерийских системах. Они проходили по территории Германии. А факт их наличия на фронте оставался неразглашенным.

Неизвестно, применялись ли эти гаубицы в реальных боях, пишет издание.

RCH-155: что известно

Самоходная артиллерийская установка RCH-155 считается одной из самых современных в мире.

Ее характеристики:

  • способность вести огонь во время движения,
  • меньшая уязвимость для враждебной контрбатарейной борьбы и дронов,
  • производит до 9 выстрелов в минуту на расстояние свыше 50 км,
  • разгоняется на дороге до 100 км/ч,
  • обслуживается экипажем из 2 человек благодаря полностью автоматизированной башне.

Напомним, в 2024 году франко-германский оружейный концерн KNDS заключил с Украиной соглашение по поставке 54 гаубиц RCH-155.

Ранее РБК-Украина писала, что Писториус передал Украине первую RCH 155 в январе 2025 года. Она должна усилить украинскую артиллерию.

Также стало известно, что в феврале 2023 года в Германии начали тестирование RCH-155, в дальнейшем Украина сможет их купить.

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