Пісторіус про збільшення витрат на оборону: самі американці до цього ще дуже-дуже далекі
Питання підвищення витрат на оборону до 5% ВВП для країн НАТО наразі не стоїть. При цьому, попри вимогу Трампа, самі американці до цього "ще дуже-дуже далекі".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Питання мети в 5% не стоїть. Є вимога американського президента про те, що має бути 5%, але самі американці до цього ще дуже-дуже далекі", - зауважив Пісторіус.
Мыныстр оборони ФРН зазначив, що не є новим, що йдеться про необхідність витрачати значно більше за 2% (на оборону выд ВВП, - ред).
"Майже немає різниці - 3% чи 3,5%. Найважливішим є те, що має бути чітке, безперервне зростання", - пояснив він.
Голова Бундесверу підкреслив, що його позиція завжди була "дуже чіткою" - те, що необхідно, має бути витрачено на оборону та стримування, тому що без безпеки всі інші сфери політики відійдуть на другий план.
Водночас Пісторіус навів розрахунки, що якщо взяти 3% як відправну точку, тоді для Німеччини це означатиме спрямування в оборонний бюджет приблизно 120 млрд євро на рік, тобто на 65-68 млрд євро більше, ніж зараз.
Таку суму, за його словами, неможливо просто так виділити з федерального бюджету Німеччини, який на сьогодні становить 480 млрд євро.
Збільшення витрат на оборону серед країн НАТО
На початку лютого повідомлялось, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП. Рішення по розміру внеску буде прийняте в найближчі місяці.
Нагадаємо, Трамп вимагає, щоб кожна країна-член НАТО витрачала 5% свого ВВП. На данний момент кожна країна НАТО має витрачати 2% ВВП на оборону. Але є країни, які не виконують і 2%-ву квоту, наприклад Німеччина.
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