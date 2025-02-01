Трамп буде тиснути на Європу через витрати в рамках НАТО, - Волтц

Американський президент Дональд Трамп тиснутиме на європейських союзників по НАТО, щоб ті збільшили витрати на оборони. До нового рівня в 5% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца для The New York Post .

За його словами, Трамп "абсолютно правий", коли вимагає від союзників більше інвестувати в оборону.

"Зараз, коли на порозі найбільший конфлікт з часів Другої світової війни, Європі саме час продемонструвати свою прихильність до нашого альянсу, збільшивши свої витрати щонайменше до 5% ВВП. Ми будемо продовжувати вести прямі і відверті розмови, щоб змусити членів НАТО збільшити свою частку тягаря", - додав Волтц.

Спеціальний представник президента з особливих місій Рік Гренелл також зазначив, що "небезпечно підривати НАТО, не виплачуючи справедливу частку своїх зобов'язань".

Зазначимо, у 2014 році країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати до 2% ВВП. Однак досі вісім країн не досягли цільового показника.