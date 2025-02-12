Писториус об увеличении расходов на оборону: сами американцы до этого еще очень-очень далеки
Вопрос повышения расходов на оборону до 5% ВВП для стран НАТО пока не стоит. При этом, несмотря на требование Трампа, сами американцы до этого "еще очень-очень далеки".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.
"Вопрос цели в 5% не стоит. Есть требование американского президента о том, что должно быть 5%, но сами американцы до этого еще очень-очень далеки", - отметил Писториус.
Министр обороны ФРГ отметил, что не является новым, что речь идет о необходимости тратить значительно больше 2% (на оборону от ВВП, - ред).
"Почти нет разницы - 3% или 3,5%. Самым важным является то, что должен быть четкий, непрерывный рост", - пояснил он.
Глава Бундесвера подчеркнул, что его позиция всегда была "очень четкой" - то, что необходимо, должно быть потрачено на оборону и сдерживание, потому что без безопасности все другие сферы политики отойдут на второй план.
В то же время Писториус привел расчеты, что если взять 3% как отправную точку, тогда для Германии это будет означать направление в оборонный бюджет примерно 120 млрд евро в год, то есть на 65-68 млрд евро больше, чем сейчас.
Такую сумму, по его словам, невозможно просто так выделить из федерального бюджета Германии, который на сегодня составляет 480 млрд евро.
Увеличение расходов на оборону среди стран НАТО
В начале февраля сообщалось, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО составит значительно больше 2% ВВП. Решение по размеру взноса будет принято в ближайшие месяцы.
Напомним, Трамп требует, чтобы каждая страна-член НАТО тратила 5% своего ВВП. На данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. Но есть страны, которые не выполняют и 2%-ную квоту, например Германия.
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