Писториус заявил, что немецкие ракеты Taurus не смогут изменить ход войны в Украине

Германия еще не определилась в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Там считают, что это вооружение "не сможет изменить ход войны в войне России против Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время конференции NATO Talk .

По его словам, правительство Германии все еще не определилось в вопросе, поставлять ли Украине дальнобойные ракеты. Вся причина в сомнениях, ведь некоторые считают, что на ход боевых действий это значительно не повлияет.

Писториус отметил, что сейчас нет новостей о решении этого вопроса, но "Германия не будет игнорировать собственные интересы". Однако, что он имеет в виду, министр не объяснил.

Он подчеркнул, что немецкое правительство продолжает проверять каждый шаг перед поставкой вооружения и эти "решения даются очень непросто".

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - заявил глава Минобороны Германии.

Министр также напомнил, что Германия является вторым по объему поставщиком оружия для ВСУ. На первом месте по-прежнему США.

Ракеты Taurus для Украины

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Также стоит отметить, что вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит нашу страну дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.