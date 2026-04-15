Війна в Україні

Пісторіус заінтригував посиленням далекобійних можливостей України

16:34 15.04.2026 Ср
2 хв
Дві країни домовилися створити спільне підприємство
Іван Носальський
Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)

Німеччина посилює можливості України завдавати ударів на далекі відстані. Це можливо завдяки створенню нового спільного підприємства.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також: Taurus не буде. Мерц більше не бачить сенсу давати ракети Україні

За його словами, системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.

"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив німецький міністр.

Окремо він додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - наголосив Пісторіус.

Масштабний оборонний пакет Німеччини та України

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, стало відомо, що Україна і Німеччина погодили масштабний оборонний пакет на 4 млрд євро.

Він передбачає, що Німеччина передасть Україні сотні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Також буде запущено спільне виробництво mid-strike дронів.

