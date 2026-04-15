Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины

По его словам, системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

"В то же время, мы усиливаем способность Украины осуществлять стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря немецко-украинскому сотрудничеству в области вооружения и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности", - подчеркнул немецкий министр.

Отдельно он добавил, что Германия передаст 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

"Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас", - подчеркнул Писториус.