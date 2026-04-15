Война в Украине

Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины

16:34 15.04.2026
2 мин
Две страны договорились создать совместное предприятие
Иван Носальский
Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это возможно благодаря созданию нового совместного предприятия.

Как передает РБК-Украина, об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Читайте также: Taurus не будет. Мерц больше не видит смысла давать ракеты Украине

По его словам, системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

"В то же время, мы усиливаем способность Украины осуществлять стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря немецко-украинскому сотрудничеству в области вооружения и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности", - подчеркнул немецкий министр.

Отдельно он добавил, что Германия передаст 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

"Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас", - подчеркнул Писториус.

Масштабный оборонный пакет Германии и Украины

Напомним, вчера, 14 апреля, стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро.

Он предусматривает, что Германия передаст Украине сотни ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Также будет запущено совместное производство mid-strike дронов.

