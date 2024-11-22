Пісторіус відмовився балотуватися на посаду канцлера Німеччини

Міністр оборон ФРН Борис Пісторіус вирішив не висувати свою кандидатуру на посаду федерального канцлера на майбутніх позачергових виборах. У Соціально-демократичній партії Німеччини (СДПН) раніше закликали його балотуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Позачергові вибори в Німеччині мають відбутися 23 лютого. Й у середині листопада стало відомо, що в партії чинного канцлера Олафа Шольца СДПН розглядали варіант балотування на цю посаду саме Пісторіуса, який має більшу популярність, ніж чинний глава федерального уряду.

При цьому правляча соціал-демократичну партія ФРН вже відстає по опитуваннях, й перебуває на третьому місці після опозиційних консерваторів і ультраправих.

Сьогодні, 21 листопада, Пісторіус заявив, що не балотуватиметься на майбутніх виборах.

"Я щойно повідомив лідерам нашої партії та парламентських груп, що я не буду висуватися як кандидат на посаду федерального канцлера", - сказав глава Міноборони Німеччини у відеоролику, який був оприлюднений на ресурсі СДПН.

Пісторіус наголосив, що це його "суверенне та цілком особисте рішення".

Партія Шольца вважала фаворитом Пісторіуса

Хоча традиційно чинний канцлер завжди мав найкращу позицію, щоб очолити свою партію на наступних виборах, нинішня різка різниця в популярності між Шольцем і Пісторіусом викликала у СДПН сумніви щодо цього.

За даними німецького видання Spiegel, на тому тижні на закритому засіданні деякі депутати Бундестагу від СДПН вперше заявили про те, що на вибори потрібно йти не із Шольцем, а з Пісторіусом, який вважається більш популярним політиком.

Це відбулося на тлі розвалу тристоронньої "світлофорової" коаліції у Німеччині через розбіжності щодо економічних питань.

Пісторіус підтримав Шольца

Разом з тим у четвер увечері Пісторіус вперше повністю підтримав Шольца, назвавши його "видатним федеральним канцлером".

"Він провів коаліцію з трьох партій через, можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття", - сказав глава Міноборони ФРН.

Керівництво СДПН на початку наступного тижня домагатиметься офіційного висунення Шольца кандидатом у канцлери від партії, повідомило Reuters джерело в партії.

При цьому політологи вважають, що недостатня довіра до Шольца останніми днями, зокрема у його партії СДПН, поставить його "в ще більше невигідне становище порівняно з його головним суперником" - кандидатом у канцлери від консерваторів Фрідріхом Мерцем.

Розвал коаліції в Німеччині й майбутні вибори

Як повідомлялося раніше, на початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (представник партії СДПН).

Додамо, що після цього були звільнені всі міністри з СДПН.

Вже 8 листопада президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр віддав міністрам посвідчення про звільнення.

Своєю чергою Шольц заявив про готовність винести питання довіри до уряду на розгляд Бундестагу. А німецькі опозиційні партії розглядають варіант створення нової коаліції з партією Шольца, проте без його участі.

Зазначимо, що дострокові вибори у ФРН можуть мати вплив не лише на внутрішню політику Німеччини, а й на її зовнішню політику, зокрема у відносинах з Україною. Детальніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.