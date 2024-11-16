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У партії Шольца закликають висунути Пісторіуса кандидатом на посаду канцлера, - Spiegel

Субота 16 листопада 2024 19:29
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У партії Шольца закликають висунути Пісторіуса кандидатом на посаду канцлера, - Spiegel Фото: голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У лютому 2025 року у Німеччині відбудуться дострокові вибори до парламенту. Однак на посаду канцлера СДПН хоче висунути не Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, на закритому засіданні деякі депутати Бундестагу від Соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) вперше заявили про те, що на вибори потрібно йти не з Олафом Шольцем, а з більш популярним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Як повідомляється, заяви пролунали під час засідання впливової групи Seeheimer Kreis, яка об'єднує консервативно налаштованих депутатів Бундестагу із СДПН. Зокрема, Джо Вайнгартен, який представляє Рейнланд-Пфальц, заявив, що репутація Олафа Шольца серед людей у Німеччині знаходиться "на самому дні".

У свою чергу депутат Крістіан Шрайбер з Людвігсхафена був процитований словами про те, що він більше не в змозі переконати членів партії брати участь у передвиборчій кампанії за Шольца. Зокрема вони більше не готові до цього.

Що передувало

Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН.

Після нього були звільнені всі міністри з СДПН, і 8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмацер віддав міністрам посвідчення про звільнення.

Детальніше про розпад коаліції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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