Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вибачився перед Пентагоном за те, що назвав "дурною" їхню критику ударів України по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пісторіуса, передає Politico.

Пісторіус перепросив у Пентагона

Пісторіус заявив, що вибачився за те, що назвав "дурістю" протидію керівника політичного відомства Пентагону Елбріджа Колбі далекобійним ударам України по Росії.

Гострий обмін репліками відбувся в штаб-квартирі альянсу НАТО 17 листопада в Брюсселі та викрив розкол між Вашингтоном і Європою щодо військової стратегії України.

"Оглядаючись назад, я насправді вважаю, що вибір слів був недоречним - і я не вважав його доречним навіть невдовзі після цього", - сказав Пісторіус. Він додав, що використав невдалий зворот мови на пресконференції, оскільки не є її носієм.

"Мені не слід було цього робити", - зазначив він, додавши, що в середу зателефонував Колбі, щоб обговорити інцидент.

Пісторіус вибачився за свій вибір слів, але також чітко дав зрозуміти, що Німеччина і США мають різні погляди на це питання.

"Замість того, щоб критикувати це, нам слід радше критикувати та говорити про терористичні удари щоночі та щодня по... енергетичній, водопровідній та тепловій інфраструктурі в Україні", - сказав Пісторіус англійською мовою.

Що казав Колбі

Раніше РБК-Україна писало, що Колбі критикував Київ за далекобійні удари по Росії на зустрічі групи "Рамштайн".



"Хоча публічні дискусії зосереджені на видовищі глибоких ударів, спрямованих на те, щоб завдати болю російському населенню, наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними у припиненні війни, а також не сприяли притупленню просування Росії на передовій", - сказав Колбі.

За словами Колбі, глибокі удари українців, особливо спрямовані на таку інфраструктуру як комерційні склади Wildberries можуть посилити опір російського населення.

На запитання на брифінгу, чи поділяє він позицію Колбі, Пісторіус відповів, що "критика таких ударів у Росії з метою знищення стратегічних військових та військово-використовуваних цілей є досить дурною справою".