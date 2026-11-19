Високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі на засіданні Рамштайну в Брюсселі розкритикував удари України вглиб Росії і залишив зустріч раніше. У Німеччині побоюються, що США фактично стали на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

На засіданні Контактної групи з питань оборони України заступник очільника Пентагону з питань політики заявив, що США виступають проти ударів углиб Росії. За його словами, вони не допомагають завершити війну і не стримують російський наступ на фронті.

Після цього Колбі залишив засідання, не вислухавши закритої доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари. У ній, за даними джерела, ішлося про те, що удари вглиб Росії мають важливе значення для перебігу війни. Далі США на зустрічі представляв посол при НАТО Метью Вітакер. За однією з версій, Колбі поспішав на літак.

Заява Колбі здивувала німецьких, британських та інших європейських посадовців, які вважають удари вглиб Росії ефективними.

"У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, а не Україну і решту коаліції", - розповів виданню джерело в Німеччині.

Співрозмовник також звернув увагу, що США самі завдають ударів углиб Ірану. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше назвав заяви Колбі "дурними", а міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що удари вглиб Росії послаблюють військову машину Путіна.