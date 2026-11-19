Представник Пентагону розкритикував удари України вглиб Росії і пішов з Рамштайну
Високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі на засіданні Рамштайну в Брюсселі розкритикував удари України вглиб Росії і залишив зустріч раніше. У Німеччині побоюються, що США фактично стали на бік Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України заступник очільника Пентагону з питань політики заявив, що США виступають проти ударів углиб Росії. За його словами, вони не допомагають завершити війну і не стримують російський наступ на фронті.
Після цього Колбі залишив засідання, не вислухавши закритої доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари. У ній, за даними джерела, ішлося про те, що удари вглиб Росії мають важливе значення для перебігу війни. Далі США на зустрічі представляв посол при НАТО Метью Вітакер. За однією з версій, Колбі поспішав на літак.
Заява Колбі здивувала німецьких, британських та інших європейських посадовців, які вважають удари вглиб Росії ефективними.
"У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, а не Україну і решту коаліції", - розповів виданню джерело в Німеччині.
Співрозмовник також звернув увагу, що США самі завдають ударів углиб Ірану. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше назвав заяви Колбі "дурними", а міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що удари вглиб Росії послаблюють військову машину Путіна.
Позиція Вашингтона щодо підтримки України залишається суперечливою. За даними NBC News, республіканці в Палаті представників використовують допомогу Україні як інструмент тиску на демократів. Спікер Майк Джонсон і голова комітету у закордонних справах Браян Маст прагнуть вилучити з оборонного бюджету положення про військову підтримку Києва, обмін розвідданими та посилення санкцій проти Росії.
Демократи, які з січня отримають більшість у Конгресі, діють інакше. Вони готують для України пакет військової допомоги на 15 млрд доларів і планують домагатися жорсткіших санкцій проти Москви. Білий дім, своєю чергою, готується агресивно протидіяти розслідуванням, які демократи можуть ініціювати.