Министр обороны Германии Борис Писториус извинился перед Пентагоном за то, что назвал "глупой" их критику ударов Украины по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Писториуса, передает Politico.

Писториус извинился перед Пентагоном

Писториус заявил, что извинился за то, что назвал глупостью противодействие руководителя политического ведомства Пентагона Элбриджа Колби дальнобойным ударам Украины по России.

Острый обмен репликами состоялся в штаб-квартире альянса НАТО 17 ноября в Брюсселе и разоблачил раскол между Вашингтоном и Европой по военной стратегии Украины.

"Оглядываясь назад, я действительно считаю, что выбор слов был неуместным - и я не считал его уместным даже вскоре после этого", - сказал Писториус. Он добавил, что использовал неудачный оборот языка на пресс-конференции, поскольку не является его носителем.

"Мне не следовало этого делать", - отметил он, добавив, что в среду позвонил по телефону Колби, чтобы обсудить инцидент.

Писториус извинился за свой выбор слов, но также четко дал понять, что у Германии и США просто разные взгляды на этот вопрос.

"Вместо того чтобы критиковать это, нам следует скорее критиковать и говорить о террористических ударах ежедневно и ежедневно по... энергетической, водопроводной и тепловой инфраструктуре в Украине", - сказал Писториус на английском языке.

Что говорил Колби

Ранее РБК-Украина писало, что Колби критиковал Киев за дальнобойные удары по России на встрече группы "Рамштайн".



"Хотя публичные дискуссии сосредоточены на зрелищах глубоких ударов, направленных на то, чтобы причинить боль российскому населению, наша оценка состоит в том, что такие удары не были эффективны в прекращении войны, а также не способствовали притуплению продвижения России на передовой", - сказал Колби.

По словам Колби, глубокие удары украинцев, особенно направленные на такую инфраструктуру, как коммерческие склады Wildberries, могут усилить сопротивление российского населения.

На вопрос на брифинге, разделяет ли он позицию Колби, Писториус ответил, что "критика таких ударов в России с целью уничтожения стратегических военных и военно-используемых целей достаточно глупа".