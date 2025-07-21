Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється

Засідання у форматі "Рамштайн"

Контактна група з оборонної підтримки України, відома як "формат Рамштайн", об’єднує десятки країн, які координують зусилля для допомоги Києву у протидії російській агресії. Вперше група зібралась 26 квітня 2022 року.

У рамках платформи було ухвалено низку важливих рішень щодо підтримки України. Наприклад Сили оборони свого часу отримали системи залпового вогню HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 й не тільки.

Як повідомляв нещодавно голова Міноборони України Денис Шмигаль, сьогодні, 21 липня, відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".

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