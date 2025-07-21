Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється

Російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час у повномасштабній війні, розраховуючи на перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн".
Як відзначив Пісторіус, сьогодні координація допомоги Україні залишається надзвичайно актуальною.
Він додав, що Путін продовжує просувати воєнний порядок денний й не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці диктатор стверджує про "мир", а вже ввечері запускає дрони та ракети проти України.
"Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється", - додав міністр.
Контактна група з оборонної підтримки України, відома як "формат Рамштайн", об’єднує десятки країн, які координують зусилля для допомоги Києву у протидії російській агресії. Вперше група зібралась 26 квітня 2022 року.
У рамках платформи було ухвалено низку важливих рішень щодо підтримки України. Наприклад Сили оборони свого часу отримали системи залпового вогню HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 й не тільки.
Як повідомляв нещодавно голова Міноборони України Денис Шмигаль, сьогодні, 21 липня, відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.