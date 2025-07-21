Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается

Заседание в формате "Рамштайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, известная как "формат Рамштайн", объединяет десятки стран, которые координируют усилия для помощи Киеву в противодействии российской агрессии. Впервые группа собралась 26 апреля 2022 года.

В рамках платформы был принят ряд важных решений по поддержке Украины. Например Силы обороны в свое время получили системы залпового огня HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и не только.

Как сообщал недавно глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, сегодня, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

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