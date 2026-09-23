UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пісторіус: Німеччина може задовольнити дефіцит ракет для Patriot, треба дозвіл США

16:30 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)

Німеччина продовжує перемовини зі США щодо дозволу на виробництво у Європі ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Є перші успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, передає Financial Times.

Пісторіус про виробництво ракет до Patriot

Міністр заявив, що минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні він підняв тему виробництва перехоплювачів PAC-3 за межами США.

"Ми чітко дали зрозуміти… що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі та в Німеччині", - каже він.

Нова угода зі США

Тоді ж Пісторіус і Гегсет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі.

Він зазначив, що ракети PAC-3 "в загальних рисах" підпадають під дію цієї угоди. Однак необхідні подальші перемовини.

"Зрештою, йдеться, звичайно ж, про інтелектуальну власність. Мова також йде про те, чи погодяться на це Пентагон і Білий дім, а також сама компанія", - уточнив Пісторіус.

Він висловив сподівання на позитивне рішення цього важливого питання.

Виробництво ракет Tomahawk у ФРН

Німеччина також тисне на США щодо дозволу виробляти за ліцензією на своїй території ракети Tomahawk великої дальності.

Берлін уклав угоду з Вашингтоном про закупівлю цих ракет. Це дозволило б військовим завдавати удари по Росії з німецької території.

Однак на поставку цього дефіцитного озброєння існує довгий список очікування.

Раніше РБК-Україна писало, що на зустрічі лідерів України та США у Нью-Йорку, на полях 81-й Генасамблеї ООН, сторони досягли певного просування щодо ліцензії Україні на виробництво ракет до системи ППО Patriot.

Крім того, американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, готова до того, щоб їх виготовляли в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиЗРК