Пісторіус: Німеччина може задовольнити дефіцит ракет для Patriot, треба дозвіл США

Німеччина продовжує перемовини зі США щодо дозволу на виробництво у Європі ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Є перші успіхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, передає Financial Times.
Міністр заявив, що минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні він підняв тему виробництва перехоплювачів PAC-3 за межами США.
"Ми чітко дали зрозуміти… що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі та в Німеччині", - каже він.
Тоді ж Пісторіус і Гегсет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі.
Він зазначив, що ракети PAC-3 "в загальних рисах" підпадають під дію цієї угоди. Однак необхідні подальші перемовини.
"Зрештою, йдеться, звичайно ж, про інтелектуальну власність. Мова також йде про те, чи погодяться на це Пентагон і Білий дім, а також сама компанія", - уточнив Пісторіус.
Він висловив сподівання на позитивне рішення цього важливого питання.
Німеччина також тисне на США щодо дозволу виробляти за ліцензією на своїй території ракети Tomahawk великої дальності.
Берлін уклав угоду з Вашингтоном про закупівлю цих ракет. Це дозволило б військовим завдавати удари по Росії з німецької території.
Однак на поставку цього дефіцитного озброєння існує довгий список очікування.
Раніше РБК-Україна писало, що на зустрічі лідерів України та США у Нью-Йорку, на полях 81-й Генасамблеї ООН, сторони досягли певного просування щодо ліцензії Україні на виробництво ракет до системи ППО Patriot.
Крім того, американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, готова до того, щоб їх виготовляли в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.