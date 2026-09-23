Писториус: Германия может удовлетворить дефицит ракет для Patriot, нужно разрешение США

Германия продолжает переговоры со США о разрешении на производство в Европе ракет-перехватчиков PAC-3 к зенитно-ракетному комплексу Patriot. Есть первые успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает Financial Times.
Министр заявил, что на прошлой неделе во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом в Вашингтоне поднял тему производства перехватчиков PAC-3 за пределами США.
"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и Германии", - говорит он.
Тогда же Писториус и Гегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе.
Он отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этого соглашения. Однако необходимы дальнейшие переговоры.
"В конце концов, речь, конечно же, об интеллектуальной собственности. Речь также идет о том, согласятся ли на это Пентагон и Белый дом, а также сама компания", - уточнил Писториус.
Он выразил надежду на положительное решение этого важного вопроса.
Германия также давит на США по поводу разрешения производить по лицензии на своей территории ракеты Tomahawk большой дальности.
Берлин заключил соглашение с Вашингтоном о закупке этих ракет. Это позволило бы военным наносить удары по России с немецкой территории.
Однако для поставки этого дефицитного вооружения существует длинный список ожидания.
Ранее РБК-Украина писало, что на встрече лидеров Украины и США в Нью-Йорке, на полях 81-й Генассамблеи ООН, стороны достигли определенного продвижения по лицензии Украины на производство ракет для системы ПВО Patriot.
Кроме того, американская компания Raytheon, производящая ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, готова к тому, чтобы их производили в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.