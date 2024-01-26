Пісторіус: Наразі не бачу ризику нападу Росії на НАТО, втім, лише на цю мить

Наразі ризику війни між Росією та НАТО немає. Країна-терорист зосереджена на агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв’ю Bild .

"Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, чи збережеться він", - заявив Пісторіус.

Як відзначив міністр, сьогодні Російська Федерація зосереджена на війні проти України й має великі проблеми, попри намагання поповнювати свою армію.

Водночас він наголосив на важливості "принципу стримування, який ми знаємо з часів холодної війни".

"І це (холодна війна, - ред.) було набагато більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", - пояснив міністр.

Публікації у західних ЗМІ

Нещодавно у західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом вже почали закликати готуватись до можливої війни.

Обговорення почалось після публікації німецького таблоїда Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".