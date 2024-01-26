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Писториус: Пока не вижу риска нападения России на НАТО, впрочем, только на этот момент

Пятница 26 января 2024 14:38
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Писториус: Пока не вижу риска нападения России на НАТО, впрочем, только на этот момент Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока риска войны между Россией и НАТО нет. Страна-террорист сосредоточена на агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Bild.

"Сейчас я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это лишь стоп-кадр. Никто не знает, сохранится ли он", - заявил Писториус.

Как отметил министр, сегодня Российская Федерация сосредоточена на войне против Украины и имеет большие проблемы, несмотря на попытки пополнять свою армию.

В то же время он подчеркнул важность "принципа сдерживания, который мы знаем со времен холодной войны".

"И это (холодная война, - ред.) было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", - пояснил министр.

Публикации в западных СМИ

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, который якобы получил секретный документ "Оборона альянса-2025".

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