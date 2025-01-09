Пісторіус хоче зберегти роботу формату "Рамштайн"

Під час сьогоднішньої зустрічі Контактної групи він закликав до продовження роботи формату "Рамштайн" і після того, як новим президентом США стане Дональд Трамп.

"Йдеться про те, щоб зберегти цей формат", - зазначив глава Міноборони.

За словами Пісторіуса, результати, яких було досягнуто в рамках так званого формату "Рамштайн", "мають надихнути Захід на те, щоб докласти всіх зусиль для того, що ще має відбутися".