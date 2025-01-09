Пісторіус хоче зберегти роботу формату "Рамштайн"

Зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") необхідно продовжити. Для цього потрібно докласти всіх зусиль.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
Під час сьогоднішньої зустрічі Контактної групи він закликав до продовження роботи формату "Рамштайн" і після того, як новим президентом США стане Дональд Трамп.
"Йдеться про те, щоб зберегти цей формат", - зазначив глава Міноборони.
За словами Пісторіуса, результати, яких було досягнуто в рамках так званого формату "Рамштайн", "мають надихнути Захід на те, щоб докласти всіх зусиль для того, що ще має відбутися".
Нагадаємо, США після початку повномасштабної війни організували й очолили Контактну групу з оборони України, до якої увійшла низка країн, які надають військову допомогу українським захисникам.
Але перед інавгурацією Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, виникли сумніви в тому, що зустрічі Контактної групи продовжаться.
Зокрема, глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" може стати останньою.
У відповідь голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висловив сподівання, що робота формату продовжиться.
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