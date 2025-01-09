Писториус хочет сохранить работу формата "Рамштайн"

В ходе сегодняшней встречи Контактной группы он призвал к продолжению работы формата “Рамштайн” и после того, как новым президентом США станет Дональд Трамп.

"Речь идет о том, чтобы сохранить этот формат", - отметил глава Минобороны.

По словам Писториуса, результаты, которые были достигнуты в рамках так называемого формата "Рамштайн", "должны вдохновить Запад на то, чтобы приложить все усилия для того, что еще предстоит".