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Писториус хочет сохранить работу формата "Рамштайн"

Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") необходимо продолжить. Для этого нужно приложить все усилия.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

В ходе сегодняшней встречи Контактной группы он призвал к продолжению работы формата “Рамштайн” и после того, как новым президентом США станет Дональд Трамп. 

"Речь идет о том, чтобы сохранить этот формат", - отметил глава Минобороны. 

По словам Писториуса, результаты, которые были достигнуты в рамках так называемого формата "Рамштайн", "должны вдохновить Запад на то, чтобы приложить все усилия для того, что еще предстоит".

Формат "Рамштайн"

Напомним, США после начала полномасштабной войны организовали и возглавили Контактную группу по обороне Украины, в которую вошел ряд стран, которые предоставляют военную помощь украинским защитникам.

Но перед инаугурацией Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, возникли сомнения в том, что встречи Контактной группы продолжатся.

В частности, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" может стать последней.

В ответ председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выразил надежду, что работа формата продолжится.

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