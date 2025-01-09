Писториус хочет сохранить работу формата "Рамштайн"

Встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") необходимо продолжить. Для этого нужно приложить все усилия.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
В ходе сегодняшней встречи Контактной группы он призвал к продолжению работы формата “Рамштайн” и после того, как новым президентом США станет Дональд Трамп.
"Речь идет о том, чтобы сохранить этот формат", - отметил глава Минобороны.
По словам Писториуса, результаты, которые были достигнуты в рамках так называемого формата "Рамштайн", "должны вдохновить Запад на то, чтобы приложить все усилия для того, что еще предстоит".
Напомним, США после начала полномасштабной войны организовали и возглавили Контактную группу по обороне Украины, в которую вошел ряд стран, которые предоставляют военную помощь украинским защитникам.
Но перед инаугурацией Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, возникли сомнения в том, что встречи Контактной группы продолжатся.
В частности, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" может стать последней.
В ответ председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выразил надежду, что работа формата продолжится.
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