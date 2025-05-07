Пісторіус домагається різкого збільшення витрат на оборону. Reuters дізналося деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домагається збільшення бюджету на оборону. Витрати можуть зрости до більш ніж 60 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного з джерел, яке говорило на умовах анонімності, Пісторіус прагне до того, щоб збільшення бюджету набрало чинності 2025 року.

Одне з них сказало, що міністр прагне збільшити бюджет до більш ніж 60 млрд євро (68,21 млрд доларів), починаючи з 2025 року.

За даними двох джерел, з якими спілкувалося видання, глава Бундесверу прагне різко збільшити річний оборонний бюджет країни.

Зміна канцлера в Німеччині

Про ініціативу Пісторіуса стало відомо після того, як Бундестаг обрав нового канцлера Німеччини. Ним став лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца.

Зазначимо, що буквально нещодавно стало відомо, що частина країн ЄС запроваджують надзвичайні заходи для нарощування оборонних витрат. Вони назвали війну в Україні "винятковими обставинами". У цьому списку є і Німеччина.

Додамо і той факт, що наразі кожна країна НАТО повинна витрачати 2% ВВП на оборону. Як раніше писало Welt, Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включно з Італією, Іспанією, Португалією та Бельгією.

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