Писториус добивается резкого увеличения расходов на оборону. Reuters узнало детали

Министр обороны Германии Борис Писториус добивается увеличения бюджета на оборону. Расходы могут возрасти до более чем 60 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам одного из источников, говорившего на условиях анонимности, Писториус стремится к тому, чтобы увеличение бюджета вступило в силу в 2025 году.

Один из них сказал, что министр стремится увеличить бюджет до более чем 60 млрд евро (68,21 млрд долларов), начиная с 2025 года.

По данным двух источников, с которыми общалось издание, глава Бундесвера стремится резко увеличить годовой оборонный бюджет страны.

Смена канцлера в Германии

Об инициативе Писториуса стало известно после того, как Бундестаг избрал нового канцлера Германии. Им стал лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он заменил на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.

Отметим, что буквально недавно стало известно, что часть стран ЕС вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами". В этом списке есть и Германия.

Добавим и тот факт, что на данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. Как ранее писало Welt, Германия почти не выполняет квоту, а семь стран ЕС не достигают ее, включая Италию, Испанию, Португалию и Бельгию.

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