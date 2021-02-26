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Пистолет Януковича у задержанного осенью полицейского оказался самодельным

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 15:29
Пистолет Януковича у задержанного осенью полицейского оказался самодельным Фото: пистолет Януковича (facebook Надежды Максимец)
Автор: РБК-Украина

Пистолет бывшего президента Украины Виктора Януковича, который нашли у задержанного прошлой осенью полицейского, оказался самодельным. Оружие было собрано из частей нескольких пистолетов.

Об этом в Facebook сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, обвинительный акт в отношении задержанного за торговлю наркотиками полицейского уже направили в суд. При обыске у него обнаружили кокаин, пакеты с метамфетамином, патроны и пистолет, на котором была надпись с именем Януковича

Экспертиза установила, что этот пистолет - самодельный и собран из частей разных пистолетов. По функциональным характеристикам относится к травматическому оружию. Но затвор, на котором есть имя Януковича, является частью пистолета, действительно когда-то подаренного ему.

"Подозреваемый, который, кстати, уже уволен из рядов полиции, так и не признался, как к нему попало оружие Януковича. Сказал, что нашел. Пистолет сейчас является вещественным доказательством в уголовном производстве и его дальнейшую судьбу будет решать суд", - добавила Максимец.

Напомним, в сентябре 2020 года в Киеве за торговлю наркотиками задержали полицейского с пистолетом Януковича. По словам источника РБК-Украина, этот пистолет был подарен экс-министром обороны Александром Кузьмуком.

В феврале на годовщину Майдана украинский парламент осудил преступный режим Януковича.

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