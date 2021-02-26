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Пістолет Януковича у затриманого восени поліцейського виявився саморобним

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 15:29
Пістолет Януковича у затриманого восени поліцейського виявився саморобним Фото: пістолет Януковича (facebook Надії Максимець)
Автор: РБК-Україна

Пістолет колишнього президента України Віктора Януковича, який знайшли у затриманого минулої осені поліцейського, виявився саморобним. Зброю було зібрано з частин кількох пістолетів.

Про це у Facebook повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, обвинувальний акт стосовно затриманого за торгівлю наркотиками поліцейського вже направили до суду. При обшуку у нього виявили кокаїн, пакети з метамфетаміном, патрони і пістолет, на якому був напис з іменем Януковича

Експертиза встановила, що цей пістолет - саморобний і зібраний з частин різних пістолетів. За функціональними характеристиками відноситься до травматичної зброї. Але затвор, на якому є ім'я Януковича, є частиною пістолета, дійсно колись подарованого йому.

"Підозрюваний, який, до речі, вже звільнений з лав поліції, так і не зізнався, як до нього потрапила зброя Януковича. Сказав, що знайшов. Пістолет зараз є речовим доказом у кримінальному провадженні та його подальшу долю буде вирішувати суд", - додала Максимець.

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Києві за торгівлю наркотиками затримали поліцейського з пістолетом Януковича. За словами джерела РБК-Україна, цей пістолет був подарований екс-міністром оборони Олександром Кузьмуком.

У лютому на річницю Майдану український парламент засудив злочинний режим Януковича.

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